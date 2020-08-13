رئيس جامعة القاهرة: منحة دراسية كاملة لرنا رجب لاستكمال مشوارها

استعرض الإعلامي أحمد فايق، الحالة التي عاشتها الطالبة رنا رجب، طالبة الثانوية العامة، التي ترغب في الالتحاق بكلية الطب، وتحديها للحصول على المجموع، رغم الصعوبات التي واجهتها، وواجهت أسرتها، من خلال استضافتها هي ووالدتها على الهواء.

ودخل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يُقدمه أحمد فايق، على شاشة "DMC"، وأبدى احترامه للطالبة وأسرتها، وما قامت به من إنجازات كبيرة في ضوء الظروف الصعبة التي عاشتها، قائلًا: "أتمنى مكتب التنسيق يجيبها على جامعة القاهرة".

وأوضح "الخشت"، أنه حال التحاق رنا بكلية الطب جامعة القاهرة، سيقدم لها ما تريد من أجل المساعدة على استكمال مشوارها، "رنا تستحق كل الخير، نعطيها منحة كاملة، المصروفات تتحملها الجامعة والكتب، أي حاجة تخص الجامعة هتكون منحة لرنا بإذن الله، ونساعدها بكل ما تملك حتى تكمل المشوار".

لكن الطالبة أبدت رغبتها في الالتحاق بكلية الطب جامعة الفيوم، من أجل أن تظل بالقرب من منزلها، فرد الخشت: "زملائي في جامعة الفيوم هيسعدوا بيها، وهم أساتذة أفاضل، يسعدنا أن رنا تكون معانا ونقعدها في المدينة الجامعية، المدن اتجددت وجبنا تليفزيونات وجددنا المطابخ"، فيما مازحها أحمد فايق: رئيس الجامعة بيغريكي أهوه.