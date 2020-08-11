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الخشت: الإعلام يقوم بدور مهم كمرصد للإنذار المبكر وآلية للضبط والتأثير

رئيس جامعة القاهرة: الإعلام العربي استوعب سلبيات ممارساته وصوبها

كتب:

أحمد أبوضيف
05:53 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الدكتور محمد عثمان الخشت.. رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت.. رئيس جامعة القاهرة

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا: ما لها وما عليها" وذلك عبر تطبيق "زووم"، وبمشاركة وزير الإعلام أسامة هيكل ومجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقال رئيس الجامعة، خلال مشاركته في الندوة، إن الإعلام من خلال وسائله المتعددة يعد أحد الوسائل الرئيسة للتزويد بالمعلومات والمعارف في أوقات الأزمات الضخمة والأحداث المؤثرة في المجتمعات مثل الكوارث والأوبئة، والتي من خلالها يمكنه القيام بدور مهم كمرصد للإنذار المبكر وآلية للضبط والتأثير والمواجهة الفاعلة للأزمات بحكم دوره في بناء المعرفة والتأثير على الوجدان وهما المرتكز الأساسي لأى سلوك محتمل من الجمهور.

وأوضح "الخشت"، أنه على الرغم من الدور القوي والمؤثر الذي يمارسه الإعلام العربي المطبوع والمرئي والمسموع والصحف الإلكترونية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إلا أن هذا الدور شابه مع بداية الجائحة فترات من التخبط ولم يسترد عافيته ووعيه وقدرته على التأثير والتوجيه الفاعل والمطلوب إلا بعد أن تسبب في استثارة العديد من السلوكيات الجماهيرية السلبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الإعلام العربي استوعب سلبيات ممارساته وصوبها واستقام دوره وقدم تغطية متوازنة ومتكاملة بعد ذلك وقام بدور رائع في التوعية بمخاطر الأزمة، وفي مواجهة التشكيك وترويج الشائعات، وإبراز الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وقال الدكتور الخشت، إن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، وأنه لابد من أن تراجع المواقع الصفراء نفسها وتتحمل أمانة الكلمة، حيث أصبح الإعلام صانعًا للأحداث وليس مجرد ناقل للأحداث.

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