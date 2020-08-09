"الخشت" يفتتح وحدة كلى الأطفال بأبوالريش بعد تجديدها بـ8.5 مليون جنيه

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمستشفيات قصر العيني، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، وتنفيذ خطط التطوير في عدد من الوحدات والأقسام بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها.

وشدد "الخشت" على ضرورة استمرار العمل والانتهاء من أعمال التطوير، وفقًا للخطط الزمنية المقررة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة على مستوى عالٍ في هذه الوحدات، بمشاركة الدكتورة هالة صلاح عميدة طب قصر العيني، والدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وبدأ الدكتور "الخشت" جولته بتفقد قاعات الامتحانات لمتابعة سير أعمال امتحانات طلاب كلية الطب بقصر العيني، والتأكد من انتظام العملية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المقررة من الجامعة ووزارة الصحة، إضافة لاستطلاع آراء الطلاب على مدى التحصيل العلمي، خاصة الجانب العملي للطلاب ومدى ملاءمة ذلك مع الامتحانات، مشددًا على أنّ خريج طب قصر العيني لا يقل عن خريجي كبرى الجامعات العالمية بل يتفوق على الكثير من الجامعات الدولية المرموقة.

وافتتح الدكتور الخشت خلال الجولة، وحدة زرع الكلى بمستشفى أبوالريش الأطفال المنيرة، مشيرًا إلى أنّ وحدة الكلى واحدة من الواحدات المتخصصة والمتفردة في زرع الكلى للأطفال فقط على مستوى الجمهورية، أنشئت في مايو 2009 وتجري عمليات زرع الكلى للأطفال المصابين بفشل كلوي مزمن أو بعض أمراض الكلى الوراثية بمتوسط 1-2 طفل شهريًا.

وقال الدكتور الخشت، إنّ حجم تطوير وحدة زرع الكلى يشمل زيادة سعتها لتصل إلى 12 سريرا، وتجديد وحدة الغسيل البريتوني بسعة 4 أسرة، موضحًا أنّ التجديدات بتكلفة تبلغ نحو 8.5 مليون جنيه بينها 5.5 ملايين جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية والتجهيزات بدعم من مؤسسة فهد خاطر، و3 ملايين جنيه للتجهيزات الطبية من أجهزة مراقبة المريض ومضخات وجهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعي وأجهزة التدفئة، بدعم من ميزانية المستشفى في العام الحالي 2019/2020 ولجنة الزكاة والتبرعات العينية.

وعقد الدكتور محمد الخشت اجتماعًا مع اللجنة العليا للمستشفيات لمناقشة عدد من الملفات المهمة والحيوية، الخاصة بإدارة المستشفيات الفترة المقبلة، وأبرزها مناقشة مصير مستشفيات العزل، وسياسات عودة العمل تدريجيًا بالمستشفيات وفقًا للخطة المقدمة من فريق مكافحة العدوى، وإجراءات تحويل مستشفى الفرنساوي من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر.

وناقش رئيس جامعة القاهرة، مع اللجنة العليا للمستشفيات، الجدول الزمني للانتهاء من أعمال مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة بحجم أعمال يصل لـ400 مليون جنيه، وتقييم ومتابعة اللمسات النهائية لمستشفى الاستقبال والطوارئ والإجراءات اللازمة قبل افتتاح عمليات التجديدات، ومراجعة النظام المالي والإداري لوحدات العلاج بأجر، كما ناقش إجراءات ضم الوحدات ذات الطابع الخاص من الكلية إلى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.