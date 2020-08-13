هيفاء وهبي تستأنف تصوير "أسود فاتح" في بيروت

استأنفت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد فترة توقف استمرت لأيام عدة، وذلك عقب واقعة انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقرر المخرج كريم العدل، تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من العمل ككل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة "أسود فاتح"، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.