رئيس التحرير

محمود مسلم

هيفاء وهبي تستأنف تصوير "أسود فاتح" في بيروت

كتب:

خالد فرج
09:50 م | الخميس 13 أغسطس 2020
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

استأنفت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد فترة توقف استمرت لأيام عدة، وذلك عقب واقعة انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقرر المخرج كريم العدل، تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من العمل ككل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة "أسود فاتح"، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال. 

اقرأ المزيد:

هيفاء وهبي تسلم النيابة 16 جيجا من محادثاتها مع محمد وزيري

أول صور لوزيري بـ"الكلبشات" بعد تجديد حبسه في قضية هيفاء وهبي

"الوطن" تنفرد بنشر عقد زواج هيفاء وهبي ومحمد وزيري

تفاصيل عقد زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها: ليس بغرض "المتعة الوقتية"