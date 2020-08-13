"الوطن" تنفرد بنشر عقد زواج هيفاء وهبي ومحمد وزيري

تنفرد "الوطن"، بنشر صورة من عقد الزواج العرفي بين المطربة هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، وجاء بتاريخ 24 مارس 2017.

وتبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم، المولود فى 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية، والمولودة فى 10 مارس 1974، والمقيمة فى ميناء الحصن ببيروت.

وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني "الزوجة" أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا. كما أقر الطرف الأول على قبول الزواج من الطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود.

واتفق الطرفان فى العقد على أن يكون المهر 1000 جنيه.