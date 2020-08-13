تفاصيل عقد زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها: ليس بغرض "المتعة الوقتية"

تضمن عقد الزواج العرفي الذي تم عقده بين كل من حمزة عبدالرحمن وشهرته وزيري، والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي انفردت "الوطن" بنشره، اتفاق الطرفين على أن يكون المهر 1000 جنيه.

كما أقر الطرفان في العقد على خلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما، واعتبر الطرفان العقد أنه عقد زواج دائم منتج لكافة آثاره الشرعية والقانونية، وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية، أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج، كما أقر كلا الطرفين بخلوهما من الأمراض المعدية مثل الجزام والبرص والإيدز والكبدي الوبائي.

كما تضمن أحد بنود العقود، أن يكون المهر 1000 جنيه، عاجله مبلغ 500 جنيه قبضته الزوجة بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين، وآجله مبلغ 500 جنيه، يحق لها المطالبة به، عند حلول أجله.

وتحرر العقد من نسختين بيد كل طرف.