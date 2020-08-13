وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط يتابع سير العمل

تفقد حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط الإدارة الإجتماعية بكفر البطيخ، يرافقه لجنة برئاسة الدكتورة رحاب حجاج مدير المكتب الفني وأعضاء من إدارة الضمان الاجتماعي، حيث تابع سير العمل، ووقف على تطبيق برنامج تكافل وكرامة، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة بشأن تطبيق معايير الإقصاء لمستفيدين تكافل وكرامة.

كما قام باستطلاع المواطنين متلقي الخدمة حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وبعض شكاويهم كما وجه الشكر لكافة العاملين على الإلتزام والإنضباط بالعمل وفى نهاية الزيارة وجه العاملين بحسن التعامل مع الجمهور.