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ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 859 جنيها

كتب:

يسرا البسيوني
10:37 م | الخميس 13 أغسطس 2020
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 859 جنيها مقابل 852 جنيهًا في تعاملات اليوم الصباحية، بفارق 7 جنيهات.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس بالبورصات العالمية والمحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 977 و 982 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و 859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 إلى 736 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و872 جنيها.

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