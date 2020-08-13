"زينب" فقدت بصرها وحصلت على المركز الثاني بالثانوية الأزهرية

لم تستسلم لإعاقتها البصرية كأقرانها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفضت الانطواء على نفسها، بل أرادت أن تغير نظرة المجتمع تجاهها وتسعى بكل طاقتها لمواصلة مسيرة نجاحها وتفوقها الدراسي، حتى حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة الأدبي للعام الدراسي 2019 - 2020، بنسبة نجاح 94.29%، إنها زينب حربي محمد شحاته، الطالبة بمعهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وقالت الثانية على مستوى الجمهورية في نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية شعبة أدبي إنها كانت تبصر بعينيها وكانت ملتحقة بقسم علمي علوم بالمعهد حتى فقدت بصرها العام الماضي عندما كانت بالصف الثاني الثانوي بعد أداء الامتحانات في مادتين، مضيفًة أنها دخلت اللجنة لأداء امتحان المادة الثالثة وبعد تسليمها ورقة الامتحان فوجئت بعدم رؤيتها الورقة.

وأشارت الطالبة زينب أن أسرتها عرضتها على عدد من أطباء العيون للجزم بحالة عينيها وسبب ما تعرضت له، ليؤكد الأطباء أنها فقدت بصرها ولم تعد تبصر مرة أخرى، وهو ما دفع إدارة المعهد إلى إخطار منطقة سوهاج الأزهرية التي بدورها صعَّدت الواقعة إلى قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، ليتم تحويلها بناءًا على القومسيون الطبي إلى الشعبة الأدبية، وتقييد كفيفة بالمعهد.

وأكدت "زينب" أنها راضية بقضاء الله وقدره، وأنها حافظة للقرآن الكريم كاملًا، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أي دروس خصوصية في أي مادة، وأنها كانت معتمدة اعتمادًا كليًا على شرح معلمي المعهد خاصة أنها كانت منتظمة في الحضور قبل حلول أزمة فيروس كورونا، كما أنها كانت معتمدة على شرح والدها "الكفيف" لها الذي يعمل معلم مواد شرعية ووكيل المعهد الأزهري الذي تدرس فيه.

ولفتت الطالبة الثانية على مستوى الجمهورية في نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية شعبة أدبي أن لديها 5 أشقاء بينهم 4 بنات بينهم طالبة كفيفة وولد طفلا صغيرا.

وطالبت "زينب" طلاب وطالبات الشهادات التعليمية المختلفة بالاعتماد على الله وتنظيم وتقسيم وقت المذاكرة.

وطلبت زينب من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أن يمنحها وأسرتها رحلة عمرة.