3 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

حالة من الترقب الشديد والقلق، يمر بها طلاب الثانوية الأزهرية، في انتظار نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بعد اعتماد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس بالنيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وخلال مؤتمر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، أوضح وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح هذا العام للقسم العلمي حيث بلغت 72% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي الطلاب.

ارتفاع النسبة المئوية العامة للنجاح

وأوضح وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي بارتفاع ملحوظ، حيث أن نسبة النجاح العام الماضي كانت (49.98)%، بينما وصلت نسبة النجاح في عام 2020/2019 إلى 67.66%.

واستطرد وكيل الأزهر، حديثه خلال مؤتمر الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة قائلا: إن نسبة النجاح هذا العام وخصوصا في الظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثبتت أن طلاب الأزهر قادرين على تخطي المصاعب، وتحدي الظروف بأصرارهم على التفوق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وكان وكيل الأزهر، أعلن أنه يتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 على البوابة الرسمية للأزهر الشريف في تمام الساعة 5 من مساء اليوم، وجري تحميل النتائج على البوابة ليتم عرضها للطلاب على البوابة الإلكترونية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 202

أتاح الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.

2- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطلاب في الخانة المخصصة لذلك.

3- تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 الخاصة بالطالب.

أوائل الثانوية الأزهرية 2020

أعلن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس خلال مؤتمر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 أسماء الأوائل حيث حصل الطالب عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم على المركز الأول للعلوم الإسلامية بنسبة مئوية 97.91%، بينما حصلت الطالبة رحاب خالد عثمان عباس على المركز الأول أدبي – كفيف بنسبة مئوية 95.08%، كما حصلت الطالبة أماني عاطف عبدالرؤوف الشعراوي على المركز الأول للقسم الأدبي بنسبة مئوية 99.21%، فيما حصل الطالب أحمد مدحت مصطفى أحمد على المركز الأول للقسم العلمي بنسبة مئوية 100%.

وحصل الطالب علاء رجب حامد صبح على المركز أول مكررعلمي بنسبة مئوية 100%، كما حصلت ندا محمد حامد فرحات على المركز الأول مكرر للقسم العلمي بنسبة مئوية 100%.