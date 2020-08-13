عاجل .. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بعد اعتماد النتيجة

أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020م، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح العامة 67.66%.

وجاءت أسماء الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:

العلمي الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠,٠٠٪.

الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠,٠٠٪.

الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠,٠٠٪.

الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩,٨٥٪.

الرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩,٨٥٪.

التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود علي، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص - جسر السويس، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩,٦٩٪.

التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩,٦٩٪.

الأدبي:الأول: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩,٢١٪.

الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨,٨٩٪.

الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨,٧٣٪.

الثالث مكرر: علي علي علي علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨,٧٣٪.

الخامس: هاجر ماهر عبد القادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨,٥٧٪.

السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨,٤١٪.

السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨,٤١٪.

الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، ٩٨,٢٥٪.

التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨,١٠٪.

العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: أيمن شعبان عبد الحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧,٩٤٪.

العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧,٩٤٪.

كفيف:الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥,٠٨٪.

الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤,٢٩٪.

الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣,٦٥٪.

الرابع: علي ياسر عبدالباري علي حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣,٠٢٪.

الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١,٢٧٪.

العلوم الإسلامية:الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٩١٪.

الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.

الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.

الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٠١٪.

الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.

الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.