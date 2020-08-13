الذهب يتراجع 55 جنيها خلال أسبوع بعد تضارب أسعاره.. وعيار 21 يسجل 859

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا لأكثر من 2%، لينخفض عند المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث هبط في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

وخلال 7 أيام وصل إجمالي خسائر الذهب إلى نحو 55 جنيهًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الجمعة الماضي.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال الأسبوع الجاري، بعد أن سجلت أسعار الذهب تذبذبًا واضحًا بين ارتفاع وانخفاض، خلال الأسابيع الماضية، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا وانهيار الاقتصاديات العالمية، حيث حققت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق الأسابيع الماضية، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقامًا قياسية على المستوى المحلي، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.

تباين أسعار الذهب خلال أسبوع

كان سعر جرام الذهب وصل إلى أعلى مستوياته، يوم الجمعة الماضي، إذ سجل عيار 24 نحو 1053 جنيهًا، فيما وصل عيار 21 إلى 908 جنيهات، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

ليسجل الذهب في اليوم الذي يليه تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا، ويصل عيار 24 إلى نحو 1038 جنيهًا، وعيار 21 نحو 905 جنيهات.

وبعد استقرار دام لمدة يومين، سجلت أسعار الذهب مرة أخرى يوم الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا متراجعًا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي، ليصل عيار 24 إلى 971 جنيهًا، وعيار 21 يسجل 850 جنيهًا، ويصل عيار 18 إلى 729 جنيهًا.

ومع بداية التعاملات الصباحية التي وردت، أمس الأربعاء، واصلت أسعار الذهب تراجعاتها لليوم الثالث على التوالي، ليسجل عيار 24 نحو 969 جنيهًا، فيما يصل عيار 21 إلى نحو 848 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 727 جنيهًا، وعاود الذهب ارتفاعه مجددا في آخر التعاملات، ليسجل عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 860 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 737 و 741 جنيهًا.

وعاود الذهب انخفاضه مرة أخرى في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، حيث سجل عيار 24 نحو 974 جنيهًا، وعيار 21 نحو 852 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 730 جنيهًا، وفي نهاية التعاملات شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بما يقرب من 7 جنيهات، ليسجل بذلك الذهب خسارة ما يقرب من 55 جنيها في أسبوع.

وأوضح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح له، أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وأن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.