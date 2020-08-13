السجيني: طلبات جدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا عقدنا جلسة بالبرلمان استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تم مناقشة عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المهلة المحددة يوم 15 أغسطس لدفع جدية التصالح هي فقط لمن تقدموا في عام 2019.

وأوضح رئيس لجنة الإدراة المحلية أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر لافتا إلى أن هناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن.