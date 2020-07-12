"محلية البرلمان": المواقف العشوائية في القاهرة أضعاف الرسمية

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، بحديث الرئيس السيسي اليوم عن مبررات وقف تراخيص البناء، حيث قدم رؤية شاملة للتعامل مع المرفق العمراني والحضاري.

وأضاف "السجيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، "لم تجرؤ حكومة أو مؤسسة خلال السنوات السابقة للتصدي لهذا الأمر، لأن التصدي كان سيوقف الكثير من المصالح".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن المواقف العشوائية سواء للسرفيس أو للنقل العام، لافتا إلى أن المواقف العشوائية على سبيل المثال في القاهرة تمثل عدد أكبر من المواقف الرسمية.