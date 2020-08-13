"مصر تستطيع" يقتنص منحة مجانية لـ"أحمد زين" بهندسة جامعة النهضة

تفاعل حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، مع التقرير الذي عرضه الإعلامي أحمد فايق، أثناء تقديمه برنامجه "مصر تستطيع"، حول الطالب أحمد زين، الذي حصل على مجموع 94.5% في الثانوية العامة، رغم ظروفه الاجتماعية واضطراره للنزول والعمل مع والده مبيض محارة وسمكري سيارات.

وقدم الملاحي، منحة دراسية كاملة في كلية الهندسة بجامعة النهضة، مؤكدا أن أحمد زين مثال مشرف للجميع، ومن الأمثلة المضيئة في الوطن.

وطالب "الملاحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، من الطالب أن يشرفه بالحضور يوم السبت في جامعة النهضة، مؤكدًا أنه سيكون للطالب أيضًا تدريب صيفي في إحدى الجامعات الأوروبية التي تتعامل مع الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة النهضة، أنه خصص منحتين أحدهما باسم الدكتور محمد مشالي وأخرى باسم الدكتور مجدي يعقوب من أصل 10 منح دراسية تقدمها الجامعة لمتفوقي الثانوية العامة، مؤكدًا أن الجامعة أطلقت اسم الطبيب محمد مشالي، طبيب الغلابة الراحل، على أحد مدرجاتها.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح هذا المدرج قريبًا تخليدًا لمشالي وللمهنة التي كان يقوم بها، مستطردًا: "جاء بالأمس الطالب أحمد الأول على الثانوية العامة وحصل على منحة دراسية بكلية الطب، بالإضافة إلى تدريب لمدة عام في جامعة فيينا".