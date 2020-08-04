جامعة النهضة: 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من محافظات الصعيد

أعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة ببني سويف، تقديم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة "الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الهندسة - الحاسب الآلي - إدارة الأعمال - الإعلام والعلاقات العامة".

وصرح رئيس الجامعة أن تقديم هذه المنح للمتفوقين سنويا في الثانوية العامة من أبناء الصعيد يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لجامعة النهضة، ودورها الرائد في خدمة قضايا التنمية في مجتمع الصعيد، وحرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين في الالتحاق بكل كليات الجامعة واستمرار تفوقهم الدراسي والعلمي، وضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلًا في خدمة مجتمع الصعيد.