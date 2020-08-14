تصادم بوجاتي بسيارة بورش 911 في سويسرا.. والأضرار بـ57 مليون جنيه

كثيرًا ما تقع حوادث الطرق، بشكل يومي تتابع أخبار حوادث السيارات التي تقع على الطرق في جميع أنحاء العالم، ومع زيادة السيارات الموجودة فى العالم وتزايد قوتها وسرعتها الجنونية تزداد الحوادث التى يروح ضحيتها العشرات كل يوم.

وفي حادثة ليست غريبة ولكنها مكلفة، وقعت على أحد الطرق السريعة في سويسرا، بعد تصادم سيارة بوجاتى شيرون بسيارة بورش 911 دون وقوع ضحايا، وإصابات طفيفة للركاب.

كانت الأضرار كبيرة بالسيارتين والتي بلغ سعر الاثنين 57 مليونا و670 ألف جنيه، الأمر الذي وقع بالضرر على مالكي السيارتين.