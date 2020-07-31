عاجل بالفيديو.. اندلاع حريق بورش السفن في حي الجمرك بالإسكندرية

اندلع حريق هائل في مسطاح السفن (ورش السفن) بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل في مسطاح السفن وجرى انتقال قيادات الحي وقوات الحماية المدنية، حيث تجري الآن عملية السيطرة على الحريق الذي لن يسفر عن أي إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات مطافي من أجل السيطرة على الحريق داخل السفن.

وقال محمود بريك، رئيس حي الجمرك، إنه جاري السيطرة على الحريق الذي اندلع في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين من قبل قوات الحماية المدنية، حيث لم يسفر عن إصابات وجاري التعامل مع الحريق.