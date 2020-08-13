ابنة سمير الإسكندراني: لم نحدد موعد الدفن حتى الآن

قالت نيفين، ابنة الفنان الراحل سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، إنها تتواجد هي وباقي أفراد أسرته بمستشفى النزهة لإنهاء تصاريح الدفن.

وأشارت في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنهم لم يحددوا موعد الدفن حتى الآن، لكنه سيكون صباح غد الجمعة.

ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، الفنان الكبير سمير الإسكندراني.

يذكر أن الفنان سمير الإسكندراني واحد من كبار الفنانين في مصر واشتهر بتقديم الأغاني الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.