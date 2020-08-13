سمير الإسكندراني.. فنان غنى بـ 4 لغات وأسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.

ولد سمير الإسكندراني، بحي الغورية بالقاهرة عام 1938، ودرس بكلية الفنون الجميلة، وتعلّم اللغة الإيطالية بخلاف 4 لغات أجنبية أخرى، وشارك بالغناء في عدد من المسلسلات التليفزيونية منها، "الطاحونة"، "ملحمة الحب والرحيل"، "الوليمة".

قدم "الإسكندراني"، عددا من الأعمال الغنائية ما بين الوطنية، والعاطفية أشهرها "طالعة من بيت أبوها"،"يا نخلتين في العلالي"، أما الأغاني الوطنية فغنى "ياللي عاش حبك يعلم، يا رب بلدي وحبايبي".

وفي لقاء سابق، أشار "الإسكندراني"، إلى أنَّ عمله مع المخابرات مرحلة أساسية وفارقة في حياته، مؤكدًا أنَّ أحد الإسرائيليين حاول تجنيده أثناء دراسته في إيطاليا، قائلاً: "ساهمت في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر".