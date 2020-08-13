هاني شاكر: سمير الإسكندراني قدم بطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات

نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ومجلس النقابة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وتقدمت النقابة بأحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ولجموع المصريين، داعية الله أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يكون ما قدمه لمصر من إرث فني عظيم، ودعمه للمبادئ والقيم طوال السنوات الماضية، شفيعًا له في جنات النعيم.

وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر، إن الفنان القدير سمير الإسكندراني، أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثاً فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة، مثل "مين اللي قال" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة، لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث، إلا أنه كان محبًا للفن وصديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.