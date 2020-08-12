فلوكس: لن أرد على هاني شاكر والموضوع اتقفل

رد الفنان أحمد فلوكس على مداخلة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه رفض الدخول في مداخلة هاتفية مع الإبراشي للرد على نقيب الموسيقيين.

ونشر فلوكس صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "أنا مش هرد على كلام أستاذ هاني شاكر.. أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدا أقول كلمة بعد كلامه".

وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة.. حتى لو اتضايق فله الحق وله كل الحب وأرفض نهائيا الظهور في برنامج أستاذ وائل الإبراشي للرد على كلام نقيب الموسيقيين".

وأكد فلوكس أنه لن يرد على ما قاله شاكر مضيفًا: "لن أرد.. الموضوع بالنسبة لي اتقفل وقدمت اعتذار والأستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور أخي الأكبر الدكتور أشرف زكي أو أخونا الأكبر قيمة ومقاما ونجومية وتاريخ الأستاذ هاني شاكر".

وتابع: "الموضوع اتقفل، ومش هاتكلم فيه تاني نهائي وبالنسبة لي خلص خلونا نشوف شغلنا وشكرا".