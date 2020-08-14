مروان خوري ينفي خبر هجرته خارج لبنان: نحن باقون وهم سيرحلون

نفى المطرب اللبناني مروان خوري عبر حسابه على "تويتر"، الأخبار التي ترددت الساعات الماضية عن رغبته الهجرة بعيدا عن لبنان.

وكتب خوري: "‏لا صحة أبداً للأخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل ! نحن الناس العاديين أصحاب البيوت والأرض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون...أمّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.