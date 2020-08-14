مصرع سيدة وأطفالها دهستهم سيارة في السويس

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيبت ابنتها الأخرى، دهستهم سيارة بطريق "السويس- القاهرة" أمام مدينة السلام بمحافظة السويس.

وجرى نقل جثامني السيدة وابنتها إلى مشرحة مستشفى السويس العام، كما نقلت الطفلة المصابة إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر وابنتها 12 عاما متوفين.

كما وصلت إلى المستشفى الابنه الأخرى للسيدة مصابة، وجار علاجا داخل المستشفى العام بالسويس.

وتبين من التحقيقات، أن سيارة دهست السيدة وبناتها أمام مدينة السلام بالسويس، وجرى ضبط قائد السيارة المتهم بدهسهم.

يذكر، أن طريق "السويس- القاهرة" أمام مدينة السلام، شهد عدة حوادث دهس سيارة لعدد من المواطنين خلال فترات زمنية ماضية.