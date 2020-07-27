بعد تكرار حوادث الطرق.. تركيب 50 طوق فسفوري للجمال بطور سيناء

أعلنت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، الانتهاء من تركيب 50 طوق فسفوري للجمال، بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين، نتيجة تكرار حوادث الطرق أثناء عبور الجمال الطريق.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري، أن النائب غريب حسان عضو مجلس النواب، طالب بوضع علامات فسفورية للجمال بعد تكرار حوادث الطرق المتسبب فيها الجمال، وجرى التنسيق بين المديرية والمواطنين للوضع أطواق فسفورية على الجمال حتى تعطي سائق السيارة ضوء لينتبه بوجود شيء أمامه، ويأخذ كافة الاحتياطات.

وأضافت أن هناك خطة لاستكمال عملية تطويق الجمال في قرية الجبيل، وباقي المدن للحفاظ على أرواح المواطنين.

وناشدت "الجوهري" أصحاب الجمال بضرورة تركيب الأطواق الفسفورية في عنق الجمال، خاصة أنها ترعى بشكل دائم طوال العام، ودون خط منتظم، وهناك خطورة كبيرة على المسافرين حال ظهور الجمال علي الطريق فجأة ، وبدون وجود طوق فسفوري لتنبيه السائق.

وأشارت إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كان أصدر قرارًا بتغريم صاحب الجمل الذي لا يحمل علامة فسفورية، 10 آلاف جنيه بسبب حوادث الجمال التي أودت بحياة العشرات من المواطنين.