تعيين 25 شابا وصرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة في مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح 25 شابا بينهم شابا من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصلوا 210 طلاب عمل.

وقال الوزير إن المديرية صرفت 6 ملايين و833 ألفا و500 جنيه منحا لـ 7 آلاف و86 عاملا غير منتظم من المسجلين في المديرية، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية، في تقريره للوزير، أن المديرية استخرجت 17 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 17 عاملًا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية على 111 منشأة، وتحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية، وبحث شكوتين قدمت للإدارة، وفي مجال تفتيش العمل، فتشت على 259 منشأة وسجلت 7 مخالفات من خلال مكاتب التفتيش العمالي.