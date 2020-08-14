عاجل.. مجلس الوزراء يناشد المواطنين الالتزام بـ"إجراءات كورونا"

ناشد مجلس الوزراء المواطنين، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً عدم صحة ما تردد عن توقف الحكومة لتطبيق "الإجراءات الاحترازية".

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه صباح اليوم، إن ما تردد عن توقف "الإجراءات" على مواقع إلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي عار تماماً عن الصحة.

ولفت إلى حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ترأس اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات التعايش معه.

وأشار إلى أن الحكومة ستبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه، مؤكداً على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين.

ولفت إلى أن "اللجنة" تنعقد باستمرار لاستعراض تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، وموقف التعامل معه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامناً مع قرارات الفتح التدريجي.