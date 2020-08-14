"تنسيقية الشباب": الدولة تنتهج استراتيجية جديدة في التعامل مع الشباب

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نظرة الدولة للشباب تغيرت منذ 2016، فأصبحت هناك استراتيجية جديدة في التعامل مع الشباب، وهذا ليس كلامًا إنشائيًا لكن هناك شواهد والتجارب للتحدث عنها، لافتًا إلى أن التجربة الأولى هي مؤتمرات الشباب التي انطلقت في 2016، التي جمعت الشباب من طبقات وقطاعات مختلفة.

وأضاف مبارك، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن الشاهد الثاني جرى إفرازه من المؤتمر الأول للشباب، والذي تمثل في إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ويُعد من أهم البرامج التي جرى إطلاقها منذ 10 سنوات، إذ إنه أخذ على عاتقه تأهيل وتدريب عدد كبير من الشباب، وتأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما جرى نقل التجربة للشباب الأفريقي والعربي.

وأوضح أن الشاهد الثالث هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي خرجت كإحدى نتائج مؤتمر الشباب: "ابتدى يحصل مع بعضينا حوار ونعرف بعض أكتر، وفكرنا نعمل زي رابطة ليكون صوتنا كشباب مسموع"، لافتًا إلى أنهم اتفقوا ألا يزيد سن من ينضم للتنسيقية على 40 عامًا، موضحًا أن هناك أعضاء أعمارهم 20 عامًا".