روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 5065 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 912 ألفا و823 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 688 إصابة جديدة في العاصمة الروسية موسكو و159 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان أن 6568 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 722 ألفا و 964 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه جرى تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15498 شخصا.