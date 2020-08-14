الحكومة تنفي انتشار "بطيخ مسمم" في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق.

ونقل "إعلامي الوزراء"، عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، قولها إنه لم يتم رصد أية شكاوي متعلقة بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن كل المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالبطيخ تبلغ 163 ألف فدان تقريباً، وذلك بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طنا للفدان الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان.

كما نفى "المركز" ما يتردد عن عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة.

ونقل عن وزارة الزراعة قولها إنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأي فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تماما.