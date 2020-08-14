"طلبت منه فلوس".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في المنيا

"هي اللي نرفزتني وقالتلي عاوزه فلوس.. ورفضت تبيع البيت.. مسكت السكينة وضربتها في رقبتها ماتت.. واتصلت بأهلي قولتلهم قتلت مراتي"، بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل قتل زوجته بسبب الخلافات المالية بينهما.

وقال المتهم أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنايات المنيا، إن الضحية كانت دائمة الشجار معه، فقرر التخلص منها عقب نشوب مشاجرة بينهما، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا يفيد بوصول جثة هامدة لمستشفى مغاغة العام، لربة منزل، 44 عاما، مقيمة بإحدى قرى مركز مغاغة و بها آثار لطعنات فى الرقبة والصدر

انتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، زوج الضحية، ودلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليها وزوجها المدعو "ع. م. ا"، عامل 47 عاما، قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الخلاف إصرار المتهم على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال، مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على ذلك، وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.