تخلص من جثة زوجته واحتفظ بالرأس.. تفاصيل جريمة العقار 136 بالإسكندرية

أدلى السائق الأربعيني المتهم بقتل زوجته وقطع جسدها لنصفين ووضع الجثة فى أكياس "قمامة"، وإلقائها فى صندوق قمامة أمام العقار رقم "136" بمنطقة تعاونيات سموحة، بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية، باعترافات تفصيلية، أثناء مناقشته أمام جهات التحقيق.

وجرى اقتياد المتهم بصحبة فريق من المحققين تحت حراسة أمنية مشددة، وأرشد عن "رأس" الجثة، وتبين أنها فى حالة تعفن، بعد أن تركها لمدة 3 أيام، في مكان بعيد عن الجثة لكي يضلل أجهزة الأمن.

وكشف المتهم تفاصيل 3 ساعات من القتل والتقطيع فى جسد زوجته، أثناء مثوله أمام الجهات المختصة، قائلا: "بقالي أكتر من 4 أشهر بشك فى سلوك مراتي.. بتتكلم في التليفون مع ناس.. لحد ما تأكدت أنها بتخوني.. شفتها بتخوني.. قررت انتقم لشرفي.. والتخلص منها".

يواصل المتهم اعترافاته، قائلا: "يوم الجريمة روحت البيت بعد ما خلصت شغلي.. أنا ساكن في شارع المواسير، تابع لقسم ثان الرمل، لقيت مراتي نايمه.. دخلت المطبخ في هدوء.. أخدت السكين.. وبعدين بهدوء تام فضلت أضرب فيها بالسكين وهي تصرخ لحد ما خلصت عليها.. شربت سيجارة وبدأت أهدى شويه كده".

ويتابع المتهم، قائلا: "جبت منشار كهربائي وقطعت الجثة لنصين.. ودراعها وفضلت أكتر من ساعة أقطع.. جبت أكياس زبالة.. وحطيت الجثة فيها.. وسبت الرأس على السرير علشان محدش يعرف ملامحها".

يضيف، قائلا: "أخدت الأكياس اللي فيها الجثة في التوك توك بتاعي.. واتحركت بيه إلى صندوق زبالة فى مكان بعيد عن البيت بتاعنا بحاولي 20 دقيقة، ورميت الجثة وهربت، ومفيش يومين ولقيت المباحث جت عندنا البيت، وعرفت الدنيا اتكشفت، اعترفت بكل حاجة على طول.. كانت تستاهل".

سجلت أجهزة الأمن ما جاء على لسان المتهم، وجرت إحالته للجهات المختصة التي باشرت التحقيق.