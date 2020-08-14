"الغسالة" يحقق 235 ألف جنيه في يوم واحد

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات موسم أفلام العيد، بتحقيقه 235 آلاف و697 جنيهًا، أمس الخميس، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 20 ألفًا و348 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 12 ألفا و886 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ660 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.