205 آلاف جنيه إيرادات "الغسالة" بدور العرض السينمائي في 24 ساعة

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات أفلام العيد، بتحقيقه 205 آلاف و401 جنيهًا، أمس الأثنين، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 14 ألفًا و769 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 13 ألفًا و207 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ274 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة المصرية، أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.