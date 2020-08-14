الفلبين تؤجل فتح المدارس إلى 5 أكتوبر المقبل

أعلنت وزيرة التعليم الفلبينية، ليونور بريونيس، اليوم، أنه تم إرجاء فتح المدارس إلى الخامس من شهر أكتوبر المقبل بدلًا من موعدها المقرر في 24 أغسطس الجاري.

وأعربت بريونيس، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، عن أملها بأن يكون هذا هو التعديل النهائي الذي سيجرى فيما يخص فتح المدارس للعام الدراسي الجديد.

وقالت بريونيس: "حتى مع تطبيق حجر صحي مجتمعي مكثف، ستستغل البلاد الوقت حتى حلول أكتوبر المقبل لإجراء التعديلات اللازمة والتأكد من إجراء كافة الاستعدادات لفتح المدارس بنجاح".

يأتي ذلك بعدما أعرب نائب الرئيس الفلبيني، ليني روبريدو، وأعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني وعدد من المدرسين عن قلقهم إزاء مدى جاهزية نظام التعليم الحكومي لتطبيق بروتوكولات جديدة للتعلم عن بعد.