جامعة القاهرة تقود تحالفا لإنتاج مستحضرات طبية على أساس تكنولوجي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الصيدلة في الجامعة تقود تحالفًا صيدلانيا متكاملا بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Integrated Pharmaceutical Alliance (IPA) بهدف تضييق الفجوة بين البحث العلمي، وقطاع الصناعات الدوائية من خلال الاستخدام الأمثل لمخرجات الأبحاث العلمية، تحت مظلة البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية (EG-KTAs).

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التحالف يضم 6 من شركاء المعرفة، و5 شركاء من الصناعة، وشريكين من وزارة الصحة، ومؤسسة مصر الخير كشريك من المجتمع المدني؛ للعمل على زيادة القدرة على الابتكار في القطاع الصناعي عن طريق تحسين وتطوير المنتجات أو استحداث خدمات جديدة، وإنتاج مواد خام فعالة، ومستحضرات صيدلية مبتكرة، وكواشف تشخيصية، ومواد خام طبيعية مبتكرة، وأغذية وظيفية، وحل لمشكلات تكنولوجية صناعية، ودعم عدد من الشركات الناشئة.

وأكد الخشت أن الجامعة في إطار تحولها إلى جامعة من الجيل الثالث، لا يقتصر دورها على عملية التعليم فقط بل يتجاوز إلى خدمة الأهداف القومية والوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير ما يحتاجه المجتمع لإحداث تقدم معرفي واقتصادي واجتماعي حقيقي.

من جانبها، قالت الدكتور أمنية خليل عميد كلية الصيدلة بالجامعة، إن شركاء المعرفة لديهم أبحاث تطبيقية متميزة لتطوير منتجات مبتكرة، وحل للمشكلات التقنية لدى شركاء الصناعة وإضافة منتجات مبتكرة لخطوط إنتاجها، كما أن الشركاء من وزارة الصحة سوف يتولون تيسير اجراءات تسجيل مخرجات التحالف؛ وتنظيم عدد من المبادرات وحملات التوعية؛ لنشر قيم التعاون الثلاثي بين الصناعة والجامعات والمجتمع المدني الذى سوف يتولى احتضان ودعم عدد من الشركات الناشئة التي ترغب في العمل في هذا المجال.

وأضافت عميدة كلية الصيدلة، إنه من خلال التحالف سيتم إنتاج إثنين من المواد الفعالة APIs والتي تأتي ضمن قائمة المواد الخام الفعالة الأكثر استخداما ويتم استيرادها بالكامل، وستتولى شركة فاكسيرا الانتاج والاختبار ومتابعة التسجيل، كما سيجرى إنتاج منتجات مبتكرة من الخامات الطبيعية المصرية أغذية وظيفية من نخالة الأرز، ومكملات ومستحضرات تجميل من ورق الزيتون؛ لتخفيف حدة مرض الزهايمر والسكري والالتهابات وأمراض القلب، و كمضادات للأكسدة، كما سيجرى إنتاج وتسجيل وتسويق مكملين غذائيين من طحالب Spirulina ،Dunalliella.

وقام الدكتور عصام عبد الستار أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بالجامعة والباحث الرئيس في التحالف، باستخدام أوراق الزيتون كمادة خام نباتية في تصنيع عدة أشكال صيدلية جاري تسجيلها وتصنيعها في إحدى الشركات الوطنية.