التعليم العالي: 20 أغسطس آخر موعد للتقدم لاختبارات القدرات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، أن آخر موعد للتقدم وأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لاختبارات القدرات 20 أغسطس الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم التسجيل لاختبارات القدرات مرة أخرى بعد هذا الموعد.

وطالب عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، جميع الطلاب بسرعة التقدم لحجز موعد إجراء الاختبارات بالكليات المخصص لها اجتياز اختبارات قدرات كشرط أساسي للالتحاق بها، مؤكدا أن عملية التسجيل وأداء الاختبارات تسير بصورة طبيعية منذ بدء التسجيل لها 6 أغسطس الماضي وانطلاقها 8 أغسطس الماضي بمختلف الكليات.

وكان رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس، أنَّ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد "2020– 2021".

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مبينًا أنَّ الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف "عطا"، أنَّ طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.