وزير التعليم العالي ينعى خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بـ"طب القاهرة"

نعى خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة.

وتقدم وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.