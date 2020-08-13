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وزير التعليم العالي ينعى خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بـ"طب القاهرة"

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الوطن
03:42 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بطب القاهرة

الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بطب القاهرة

نعى خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة.

وتقدم وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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