فصل الكهرباء عن 5 مناطق بدسوق الأحد

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، مدير عام الشركة، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة دسوق، الأحد المقبل، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.

وقالت الشركة في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس المركز والمدينة، إنه سيجري فصل الكهرباء عن مناطق "تقسيم رجب، شارع الاستاد، تقسيم المعلمين، طريق كفر الشيخ دسوق، جزء من مساكن حي مكة"، من الساعة التاسعة صباحًا لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.

وأضافت الشركة، في بيان، أرسلته للوحدة المحلية بدسوق، أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق الـ5.