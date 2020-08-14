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علاء مبارك يعلق على وفاة عصام العريان: "ربك لما يريد"

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محمد عزالدين
02:27 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
عصام العريان

عصام العريان

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على وفاة القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، عصام العريان بأزمة قلبية داخل سجن طرة، عبر على حسابه على موقع "تويتر".

ودون علاء مبارك تعليقًا على فيديو متداول يكشف حديث عصام العريان عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إبان حكم الإخوان المسلمين في مصر: "سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع".

كانت مصادر أمنية قالت إن عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، توفي بأزمة قلبية مفاجئة، مشيرة إلى أن الوفاة طبيعية، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانوية.

كانت محاكم الجنايات في القاهرة والجيزة أدانت عصام العريان بعدة قضايا جنائية اتُهم فيها مع آخرين، وصدرت ضده العديد من الأحكام آخرها السجن المؤبد في قضية اقتحام الحدود. 

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