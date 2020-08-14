سنغافورة تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 55 ألفًا و580 إصابة.

وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية أنه لم يتم تسجيل أي حالات مجتمعية جديدة اليوم لأول مرة منذ يونيو الماضي. وأوضحت الوزارة أن 4 حالات من بين الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج وتم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

وأكدت وزارة الصحة أن العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية يشكلون غالبية الإصابات الأخرى، ولم تسجل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 27، في حين توفي 15 مصابًا بالفيروس لأسباب أخرى.