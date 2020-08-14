تشييع جنازة مهندس في الدقهلية.. ووالده يتهم طليق ابنته بقتله

شيع أهالي قرية "سماحة" مركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة مهندس شاب، لقي مصرعه بعدة طعنات بالقرب من موقف القرية، بينما أكد شهود العيان أن طليق شقيقته طعنه وفر هاربًا.

وشارك في تشيع الجنازة عدد كبير من زملاء المجني عليه وأصدقاؤه، وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة أنه الابن الوحيد لوالديه.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، بمستشفى المنصورة الدولي لبيان سبب الوفاة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتوفى، والذي اتهم طليق ابنته بقتله، لخلافات سابقة، رغم مرور فترة كبيرة على الطلاق.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفي فور وصوله.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

وأكد شهود العيان أنه بسبب خلافات سابقة بين الطرفين أن طليق شقيقة المجني عليه ترصد له، وطعنه عدة طعنات وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

وأكد الشهود أن الحادث وقع بالقرب من موقف قرية "سماحة"، حيث سجلت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها.

وتكثف مباحث المركز من تحرياتها للقبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة "المنصورة الدولي"، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.