هبوط أرضي بشارع السوق السياحي في أسوان

شهد شارع السوق السياحي بمدينة أسوان، أمس، هبوطا أرضيا أحدث حفرة بعمق تصل لنحو 3 أمتار.

تلقت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد طارق لطفي، إخطارا من أهالي منطقة السوق السياحي بعباس فريد بوقوع هبوط أرضي بالمدخل الجنوبي لشارع السوق السياحي بمدينة أسوان، بالقرب من ناحية مسجد منصور حمادة وتقاطع شارع عباس فريد بالسوق السياحي.

وانتقلت قيادات الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط، حيث جرى استدعاء فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء.

وتبين وقوع الهبوط بالقرب من خط الصرف الصحي، حيث جرى وضع الحواجز والمصدات الحديدية حول موقع الهبوط والذي أحدث فراغات وحفرة بعمق نحو 3 أمتار، بعد انهيار الطبقة الرخامية للشارع، والذي أدى لسقوط أحد الأشخاص بداخلها وتم إخراجه من خلال سلم خشبي بواسطة الأهالي.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جاء فيه "طبقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية، جرى التحرك فور ورود بلاغ لحي غرب برئاسة مصطفى حزين، بوجود هبوط أرضي بشارع عباس فريد خلف مسجد منصور حمادة، وبالمعاينة تبين أنه حفرة بعمق 3 أمتار ناتجة عن آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة نتيجة الكسر، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان تمت أعمال الصيانة وإغلاق المنطقة لحين ردم مكان الهبوط".