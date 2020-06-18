محافظ أسوان يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ تطوير السوق السياحي

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء أمس، مشروع التطوير الشامل للسوق السياحي وميدان المحطة وحديقة درة النيل والتي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ووجه اللواء أشرف عطية بالإسراع في معدلات تنفيذ هذا المشروع الضخم، ليحقق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية لمدينة أسوان في الموسم السياحي القادم وبما يتناسب مع مكانتها السياحية ومقوماتها الجغرافية والاقتصادية والثقافية والفنية، مع مراعاة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التسوية تمهيدا لتنفيذ المشروع.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتقنين أوضاع المحلات الحالية التي ستدخل عملية التطوير طبقاً للقواعد القانونية والإدارية تحقيقاً للشفافية والعدالة المطلوبة وخاصة أن المخطط العام سيحول الواجهات إلى شكل حضاري يتماشى مع التصميمات التي تم وضعها سواء لميدان المحطة أو السوق السياحي.