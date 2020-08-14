عبدربه يتسلم مهام رئاسة مدينة زويل بتكليف من مجلس الأمناء

أصدر مجلس أمناء مدينة زويل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بتكليف الدكتور محمود عبدربه عميد الشؤون الاستراتيجية ومدير وحدة الاعتماد، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل لمدة عام، أو حتى الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد للمدينة، خلفا للدكتور شريف صدقي، الذي كان تقدم باستقالته في وقت لاحق، وذلك اعتبارا من أمس الخميس.

يذكر أن الدكتور محمود عبد ربه، كان يشغل منصب عميد الشؤون الاستراتيجية، ومدير وحدة الاعتماد بمدينة زويل، والدكتور محمود عبد ربه حاصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، وماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكي عام 1990 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وعمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية، وحصل على درجة الدكتوراه في التصميم الميكانيكي عام 1995، من خلال برنامج الإشراف المشترك بين جامعة اخن التكنولوجية بألمانيا وجامعة القاهرة.

في عام 2005 تمت ترقيته إلى أستاذ، وفي أبريل 2017 تم تعيينه عميداً للشؤون الاستراتيجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مصر).