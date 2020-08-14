فيديو.. غياب تام للفنانين عن جنازة سمير الإسكندراني

شُيّع منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني من ساحة مسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام لنجوم الفن.

واقتصر الحضور على الفنانين هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ونادية مصطفى عضو مجلس النقابة، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بطريق المقطم.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع المرض بمستشفى النزهة.

يُذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة، فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.