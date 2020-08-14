هاني شاكر يصل إلى السيدة نفيسة ليودع سمير الإسكندراني

وصل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلى مسجد السيدة نفيسة، ليودع الفنان سمير الإسكندراني، في ساحة مسجد السيدة نفيسة.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض بمستشفى النزهة.

يُذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة، فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.