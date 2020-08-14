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أسرة سمير الإسكندراني تصلي عليه في ساحة "السيدة نفيسة" لغلق المساجد

كتب:

أبانوب رجائي
11:45 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
سمير الإسكندراني

سمير الإسكندراني

تؤدي أسرة الراحل سمير الإسكندراني صلاة الجنازة عليه، في ساحة مسجد السيدة نفيسة، نظرا للإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، بعد صلاة الجمعة.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض في مستشفى النزهة.

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية في محافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

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