حماية المستهلك: قرار ملزم بترحيل مصروفات "الباص" للعام الجديد

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيقر قريبًا في اجتماع مجلس الإدارة، قرارًا مُلزما للمدارس والجامعات، بترحيل مصروفات الباص الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المُنتهي، إلى العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

وأشار سمير لـ"الوطن"، أن الجهاز عبر لجانه القانونية، انتهى قبل ساعات من دراسة قانونية، أن المستهلك والمقصود به هنا طالب الخدمة، سواء ولى الأمر لطلاب المدارس أو ولى الأمر لطالب الجامعة، دفع ثمن خدمة بشكل مسبق لم يحصل عليها.

وهنا وفقا للقانون، يتوجب أن ترد له ثمن الخدمة أو يحصل عليها، فخلصت دراسة الجهاز، إلى أن يكون هناك قرارًا ملزمًا للمدارس والجامعات بقوة القانون، بأن يتم ترحيل مصروفات الباص المدفوعة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المنقضي 2019/2020، للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وعن موقف الجهاز، حال رفض الجامعات والمدارس التنفيذ، كشف أن الجهاز سيعد قائمة بالجهات الرافضة، لتحريك بلاغات رسمية بالنيابة العامة ضدها، ثم تحريك دعاوي قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.