حماية المستهلك: حل مشكلة مصروفات المدارس الخاصة بعد امتحانات الثانوية

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن كل مؤسسات الدولة تتعاون مع بعضها لحماية المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه ينسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC" قائلًا، "هنشوف كل التفاصيل بعد امتحانات الثانوية العامة، واللي له حق في حاجة هنجيبه له، لأن منظومة التعليم متكاملة، في جزء على المدرسة وآخر على الطالب وولي الأمر".

وتابع، أن تقديم الشكاوى للجهاز حق لكل مواطن، حيث يفحصها الجهاز بشكل تام، لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.